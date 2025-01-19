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Загрязнённый мазутом песок планируют вывезти с временной площадки под Анапой к 1 апреля

Загрязнённый мазутом песок планируют вывезти с временной площадки под Анапой к 1 апреля

На площадке временного хранения замазученного песка (хутор Воскресенский, Анапа), где проводится его переработка, работы планируют завершить к 1 апреля.

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