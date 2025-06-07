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Чтож ты фраер сдал назад

Чтож ты фраер сдал назад

Куев отказался принимать тела бойцов ВСУ в рамках обмена Украинская сторона в последний момент отказалась принимать тела погибших военнослужащих в рамках обмена, согласованного на очередном раунде переговоров в Стамбуле.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
А кто-то ещё думал что этого не будет????Это было яснос самого начала...А выкобениваться,как бы договариваться и т.д....Это они будут..И будут всё сваливать на Россию
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2 час.
Вадим Скоробогатов
Ну еврей есть еврей...А ЗЕЛЯ ПРОСТО ЖИД......
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1 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ам что ещё можно ожидатьь от еврея+жида???
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1 час.
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