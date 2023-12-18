Диетолог Залетова объяснила, стоит ли садиться на диету перед праздниками

Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников — это не самая здоровая затея. Такое заявление сделала врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова в беседе с РИА Новости.
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