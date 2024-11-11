День милиции, из двух центральных райотделов уволились все сотрудники. Оклад 40 000р. не хотят работать - Матвеев

МП

Михаил Пантюхин

Государство в лице правительства России + ГД, СФ должны заботиться о защитниках правопорядка , то есть ПОЛИЦИИ!!!! Ведь они стоят на переднем краю ОБОРОНЫ КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ! А коль их зарплата в 40 000 рублей, да даже 50, 60, 70 - это ничто по нашей жизни!!! Да, соглашусь, если скажут, что если одел форму, взял ПМ, АК то вперёд, защищай, ведь присягу дал, а кто вообще из граждан за такую "зп" работать- служить будет, рисковать жизнью? А сколько погибло сотрудников полиции, а милиции в свое время? И что имели Семьи погибших? Всего этого мы доподлино не знаем. А почему НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ??? Или ему "по барабану" жизнь полиции? Поэтому имеем как сказал А.И. БАСТРЫКИН - "увеличились тяжкие преступления со стороны мигрантов на 30-40-50%"!!!! В полиции недокомплект личного состава на 30%, сказал В. Колокольцев!!!! А коренной народ погибает, терпит ограбления, насилие и другие преступления ввезенных зверей, которые не только не соблюдают законы РФ, да они по русски не понимают, не говорят, но творят как фашисты-бандеровцы на нашей российской территории то, что в их аулах-кишлаках за это просто изрубили и закопали!!! А здесь их "диаспоры", а по сути ЭТНООПГ, и им дают какой-то юр. статус эти гребанные лоббисты, а по сути предатели!!! На сегодня эта мерзкая, вонючая, преступная субстанция захватывает своей наглостью всю Россию, в ГД РФ наконец-то вспомнили, что народ России источник власти, и приняли ряд законов, но эти ржавые сложа руки не будут сидеть и поверьте также не будут соблюдать законы, ведь диаспора их вытащит, а почему? Коррупция!!! Значит будем и дальше смотреть как уничтожают ИНСТИТУТ ВЛАСТИ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИЦИЯ!!!