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Царьград

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В Самаре Toyota врезалась в дерево: пострадали две юные пассажирки

В Самаре Toyota врезалась в дерево: пострадали две юные пассажирки

В Самаре водитель Toyota Camry потерял сознание за рулем, что привело к столкновению с деревом. Пострадали две девочки 11 и 2 лет.

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