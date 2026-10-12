Журналист Анастасия Кашеварова: Это не саботаж. Это тупость и некомпетентность

Даже на пятый год Спецоперации остаются нерешёнными проблемы, которые стали известны ещё в первые дни войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ставить "союзников" на место призвал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев
- Дмитрий Рогозин: США будут провоцировать войны до тех пор, пока сапог иностранного солдата не вступит на их землю
- Юрий Баранчик: Вопрос не в том, умеет ли российская семья экономить, а в том, не стоит ли внести коррективы в экономическую политику
Свежие комментарии
- Сергей Мардан: Он...
- Военкор Юрий Коте...
- Военкор Юрий Коте...
Во всем права. Только прочтут ли ее крик чиновники? Они же занятые люди. Им нужно успевать отписки строчить гражданам в ответ на бесконечные обращения.
Это потому что у власти стоят проходимцы, воры и мошенники.
молоток, фточку
Проблем в государстве - куча! Начиная с рождаемости! Но наши продажные журналисты, как бараны, пишут тысячи статей про "ужасных" мигрантов. Делают эту проблему основной. Что это? Дебилизм или продуманная акция?
Замечательная журналистка, как и 90% рядовых, вместо "прокачАнная" (прокачать) пишет "прокачЕнная (прокатить). Но я, как Золотой медалист 1957 года, эти понятия не путаю.
Правда
Как там милый Пузик поживает?