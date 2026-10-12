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Журналист Анастасия Кашеварова: Это не саботаж. Это тупость и некомпетентность

Журналист Анастасия Кашеварова: Это не саботаж. Это тупость и некомпетентность

Даже на пятый год Спецоперации остаются нерешёнными проблемы, которые стали известны ещё в первые дни войны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя eval15mailru
eval15mailru

Во всем права. Только прочтут ли ее крик чиновники? Они же занятые люди. Им нужно успевать отписки строчить гражданам в ответ на бесконечные обращения.

Профиль пользователя Валерий Кривошеев
Валерий Кривошеев

Проблем в государстве - куча! Начиная с рождаемости! Но наши продажные журналисты, как бараны, пишут тысячи статей про "ужасных" мигрантов. Делают эту проблему основной. Что это? Дебилизм или продуманная акция?