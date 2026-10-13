Еще 56 беспилотников сбиты на подлете к Москве

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мэр Москвы Сергей Собянин 14 октября сообщил, что на подлете к столице были уничтожены еще 56 вражеских беспилотников.
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