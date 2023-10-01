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Первая лига. СКА играет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Енисея», «Шинник» против «Тюмени»

Первая лига. СКА играет с «Кубанью», «Динамо» Махачкала в гостях у «Енисея», «Шинник» против «Тюмени»

 Также в воскресенье «Динамо» Махачкала сыграет с «Енисеем» на выезде, «Шинник» примет «Тюмень».  В понедельник «Акрон» будет противостоять «Химкам», а завершится тур матчем «Сокол» – «Алания».

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