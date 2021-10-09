Мировое обозрение

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«Изуродую и сломаю»: британец Фьюри пообещал расправиться с американцем Уайлдером

«Изуродую и сломаю»: британец Фьюри пообещал расправиться с американцем Уайлдером

Накануне поединка между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером первый выступил с предупреждением к сопернику.

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