Кургинян: за болтовней европейских разжигателей войны стоит управляющий центр. Нацистский 22.03.24

Когда находящиеся при исполнении обязанностей немецкие спецслужбисты в Сингапуре (месте, где китайская разведка ни в чем себе не отказывает) начинают по обычной мобильной связи обсуждать секретные сведения, возникает вопрос: какой номер они исполняют? Параллельно вдруг выступает французский лидер с далеко идущими идеями по мобилизации Европы против России.