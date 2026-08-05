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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино вел переговоры о ребрендинге Суперлиги Европы в Суперлигу ФИФА – она была бы связана с клубным ЧМ. Стороны составили предварительный договор в октябре 2020-го

Джанни Инфантино вел переговоры о ребрендинге Суперлиги Европы в Суперлигу ФИФА. Как сообщает The Guardian, переговоры зашли настолько далеко, что был подготовлено даже предварительное соглашение.

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