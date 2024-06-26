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  • star
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  • patentlil
    "смотрится просто великолепно!" ????????????Отличное преображ...
  • Traveller
    Брехня-я-я-я... Но вот все рисунки точно перейдут на белую ткань.Как легко отстира...

Как обновить старые подушки своими руками

Как обновить старые подушки своими руками

Наволочка уже даже не отстирывается, а наполнитель скомкался так, что на нём невозможно спать? Не спешите выбрасывать старые подушки! Их можно обновить своими руками, и они станут новенькими, будто только что из магазина.

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