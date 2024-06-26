Как обновить старые подушки своими руками

Наволочка уже даже не отстирывается, а наполнитель скомкался так, что на нём невозможно спать? Не спешите выбрасывать старые подушки! Их можно обновить своими руками, и они станут новенькими, будто только что из магазина.
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