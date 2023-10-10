Запрос на созерцание, избинг как импортозамещение и снова ИИ — хайпы и тренды третьего квартала

Хайп — Culture 1. #Humancore: большое счастье в маленьких вещах От ретрофильтров к чистой эмоции В TikTok в тренды попал хештег #Humancore: созерцательные видео, на которых ничего особенного не происходит — обычная повседневная рутина.
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