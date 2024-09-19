Артур Сухих - об августовских праздниках: "Все мероприятия были организованы на госсредства"

Все концерты и мероприятия по случаю отмечаемых в августе национальных праздников были организованы в этом году на государственные средства, но стоимость выступлений того или иного артиста нельзя опубликовать в связи с прописанным в контрактах условием неразглашения коммерческой информации.
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