Электрик подошел к опоре и ахнул: «За это штраф 10 000 руб!». Что нельзя делать с электроопорой, даже если она стоит у вас во дворе?

Добрый день, уважаемые гости! Наконец-то и на нашей улице наступил праздник. Мы долго ждали, когда же городская администрация соизволит осветить нашу темную улицу и установить фонари… И вот, уже второй день автовышка перемещается от одной опоры к другой, а рабочие постепенно устанавливают уличные светильники.
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