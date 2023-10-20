В Чудове женщина-организатор наркоманской ОПГ приговорена к девяти годам колонии

Чудовский районный суд вынес приговор 43-летней новгородке Оксане Ивановой. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном с использованием сети интернет организованной группой в особо крупном размере, и незаконном пр .
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