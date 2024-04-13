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США перебрасывают атомный авианосец в сторону Израиля

США перебрасывают атомный авианосец в сторону Израиля

США окажут поддержку Израилю в конфликте с Ираном, заявили в Белом доме. По словам официального представителя Службы национальной безопасности Белого дома, ответная атака развернется в течение нескольких часов.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Сионисты в штатах задергались.. Иран явно наносит удар не отвечающий по силе и мощи  для решения проблемы с Израилем на Ближнем Востоке.
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17 час.

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