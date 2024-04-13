США перебрасывают атомный авианосец в сторону Израиля

США окажут поддержку Израилю в конфликте с Ираном, заявили в Белом доме. По словам официального представителя Службы национальной безопасности Белого дома, ответная атака развернется в течение нескольких часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии