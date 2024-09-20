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ВС России поразили центр спецрадиосвязи ВСУ. Он был скрыт под землёй

ВС России поразили центр спецрадиосвязи ВСУ. Он был скрыт под землёй

С виду он выглядел как заброшенное здание, а инфраструктуру тщательно замаскировали глубоко под землю.

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