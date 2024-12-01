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Эксперт Шрайвер заявил о глупости НАТО после удара России по инструкторам

Эксперт Шрайвер заявил о глупости НАТО после удара России по инструкторам

Американский военный аналитик Уилл Шрайвер выразил недовольство действиями НАТО после того, как российские Вооруженные силы нанесли удар по иностранным военным специалистам на территории Украины в ответ на атаки украинских военных с использованием западного оружия на территории России.

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