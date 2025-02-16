Система Patriot сбила украинский F-16 в ходе боевых действий: Карта специальной военной операции на Украине на 16 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ ходе Специальной военной операции на Украине продолжается напряженная обстановка на линии фронта.