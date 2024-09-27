Прилучный хочет забрать сына у Муцениеце, Кушанашвили извинился перед Лель, а у Лопес проблемы с алкоголем

КУШАНАШВИЛИ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД КАТЕЙ ЛЕЛЬОтар Кушанашвили попросил прощения у Кати Лель. Шоумен опубликовал видеообращение, где поклялся больше не шутить на темы, которыми живёт певица: "Может быть, я не знаю удержу, когда шучу или острю, но в моих шутках и остротах нет злобы".
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