Прилучный хочет забрать сына у Муцениеце, Кушанашвили извинился перед Лель, а у Лопес проблемы с алкоголем

КУШАНАШВИЛИ ИЗВИНИЛСЯ ПЕРЕД КАТЕЙ ЛЕЛЬОтар Кушанашвили попросил прощения у Кати Лель. Шоумен опубликовал видеообращение, где поклялся больше не шутить на темы, которыми живёт певица: "Может быть, я не знаю удержу, когда шучу или острю, но в моих шутках и остротах нет злобы".