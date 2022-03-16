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Ноябряне могут оценить качество благоустроенных объектов

Ноябряне могут оценить качество благоустроенных объектов

Ноябрянам предлагают оценить качество выполненных работ по благоустройству общественных территорий. На портале «Живём на Севере» свою оценку можно дать пяти объектам: • Зона отдыха общегородского центра I (в районе КСК «Ямал»); • Сквер по ул.

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