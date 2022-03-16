Ноябряне могут оценить качество благоустроенных объектов

Ноябрянам предлагают оценить качество выполненных работ по благоустройству общественных территорий. На портале «Живём на Севере» свою оценку можно дать пяти объектам: • Зона отдыха общегородского центра I (в районе КСК «Ямал»); • Сквер по ул.