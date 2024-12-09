Оголенный провод новогодней гирлянды обжег пальцы 3-летнему петербуржцу. Трехлетнего малыша на скорой привезли в детскую больницу вечером 8 декабря.
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Оголенный провод новогодней гирлянды обжег пальцы 3-летнему петербуржцу. Трехлетнего малыша на скорой привезли в детскую больницу вечером 8 декабря.