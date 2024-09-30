Партия фон дер Ляйен продвигает строительство ограждений на границах ЕС

Оппозиционная партия ФРГ «Христианско-демократический союз» (ХДС), в которой состоит председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, оказывает давление на ЕС, чтобы Брюссель профинансировал строительство ограждений на границах сообщества в Греции и Польше с целью контролировать поток нелегальных мигрантов.
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