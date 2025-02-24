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Хочешь мира - победи в войне

На  днях    кто-то (уж   не  знаю   кто и  откуда  это  пошло  - то  ли  сверху   приказали,  то  ли   снизу   на  местах  кто-то  инициативу  проявил, так  сказать)  решил  включить   антикриз  и  сделал  ролик  на  тему "Если   сегодня   замутим  договорнячок, то  завтра  все  бойцы  по  домам  пойдут" (одна из  героинь ролика  так  дословно  и озвучивает -  "вот    скоро  там договорятся, и мы  домой  пойдём").

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