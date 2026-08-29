УЕФА объявил расписание ПСЖ в Лиге чемпионов 2026/27

Матвей Сафонов и Алексей Батраков сыграют в Лиге чемпионов 27 января. "Пари Сен-Жермен" примет "Галатасарай" во Франции.
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