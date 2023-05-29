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Как сделать беседку из старых дверей своими руками? Советы для дачи

Как сделать беседку из старых дверей своими руками? Советы для дачи

Из старых деревянных дверей можно сделать беседку-альтанку, веранду или павильон. Небольшая открытая постройка на приусадебном участке – отличное место для отдыха и общения на свежем воздухе! Обычно такая постройка имеет крышу и несколько стен.

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