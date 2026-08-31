Омск
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Омск

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В Омске вновь ищут инвестора на заморозку овощей – проект оценили в 350 млн рублей

Агентство развития и инвестиций подготовило предложение по созданию цеха шоковой заморозки ягод – это уже вторая попытка наладить в регионе производство замороженной продукции.

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