Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин дал РИА Новости комментарий по поводу кандидатуры Джона Рэтклиффа, о назначении которого главой ЦРУ ранее объявил избранный президент США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии