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Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин дал РИА Новости комментарий по поводу кандидатуры Джона Рэтклиффа, о назначении которого главой ЦРУ ранее объявил избранный президент США Дональд Трамп.

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