«Еще 5 регионов:» В США показали Киеву, как скоро поменяются границы Украины

Известный американский аналитик Скотт Риттер в недавнем интервью YouTube-каналу Ask The Inspector указал Зеленскому, как вскоре поменяются границы Украины.
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