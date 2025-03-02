Идеальный запуск завершился идеальной стыковкой: космический грузовик «Прогресс МС-30» причалил к МКС, его двигатели будут использоваться для коррекции орбиты станции

Запущенный 28 февраля с Байконура транспортный космический корабль «Прогресс МС-30» совершил 34 витка вокруг Земли и сегодня ночью — в 02:04 по московскому времени — в автоматическом режиме причалил к модулю «Звезда» Международной космической станции.
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