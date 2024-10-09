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Владимирские родители выступили против объединения школ №39 и №49

Владимирские родители выступили против объединения школ №39 и №49

Авторы письма опасаются, что от авторитарного директора разбегутся педагоги.Родительское сообщество юго-запада Владимира готовит обращение к чиновникам от образования, а заодно к облпрокурору.

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