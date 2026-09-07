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Политолог Сивков: ВСУ потеряют в Волчанском котле еще 2 тыс. боевиков

Политолог Сивков: ВСУ потеряют в Волчанском котле еще 2 тыс. боевиков

www.globallookpress.com/Mihir Melwani/Keystone Press Agency Украина потеряет более 2 тыс. боевиков ВСУ, которые оказались в Волчанском котле в Харьковской области и не могут вырваться из окружения.

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