Хозяин "резиновой" квартиры из Новосибирска отдал государству 46 тысяч рублей

Мужчина прописал на своей жилплощади почти 70 мигрантов, получая с них деньги.Мировой судья 5 судебного участка Калининского района Новосибирска рассмотрел иск в отношении 37-летнего жителя города, поданный Заельцовской районной прокуратурой.
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