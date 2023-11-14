Хозяин "резиновой" квартиры из Новосибирска отдал государству 46 тысяч рублей

Мужчина прописал на своей жилплощади почти 70 мигрантов, получая с них деньги.Мировой судья 5 судебного участка Калининского района Новосибирска рассмотрел иск в отношении 37-летнего жителя города, поданный Заельцовской районной прокуратурой.