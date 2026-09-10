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ФедералПресс

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12 тюрем Мексики оказались центрами телефонного мошенничества

12 тюрем Мексики оказались центрами телефонного мошенничества

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Мексиканские власти изъяли как минимум 2,5 тыс. мобильных телефонов, которые использовались для работы мошеннических кол-центров в тюрьмах страны.

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