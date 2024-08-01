Экс-глава одного из муниципальных образований Поморья осуждят за превышение полномочий

Следственный комитет Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы одного из муниципальных образований Красноборского округа.
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