«Потеряла друзей из-за овощного супа и нутовых конфет»: к чему может привести правильное питание

Все больше людей начинают соблюдать здоровый образ жизни и следят за питанием. Многие отказываются от сладкого, мучного и жирного, тем более с появлением специальных калькуляторов и приложений стало намного проще считать количество калорий и макронутриентов.
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