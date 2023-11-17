Назло хейтерам: Пэрис Хилтон опубликовала новое фото своего «больного» ребенка

Хилтон решила не поддаваться на провокации. Пэрис Хилтон дала отпор критикам LEGION-MEDIAПэрис Хилтон решила доказать, что она не позволит своим недоброжелателям отравить начавшийся меньше года назад, самый счастливый, как она утверждает, период ее жизни – материнство.