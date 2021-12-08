Публицист Анпилогов: Почему Россию уже не испугать отключением сети SWIFT, которым грозят в США

Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против банковской системы России. По сообщению телекомпании CNN, в Белом доме рассматривают возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против банковской системы России. По сообщению телекомпании CNN, в Белом доме рассматривают возможность введения санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.
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