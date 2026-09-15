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Для строительства долгожданного моста через Пивоварку в Барнауле нашли подрядчика

Для строительства долгожданного моста через Пивоварку в Барнауле нашли подрядчика

Стало известно, кто будет заниматься возведением нового моста через реку Пивоварку в Барнауле. Сооружение построит компания "Виарум", которая заявилась на аукцион с предложением в 65,3 млн рублей (столько же составляет начальная цена контракта).

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