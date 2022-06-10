Adidas не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России

pexels.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas не намерен возобновлять свою деятельность на российском рынке в ближайшее время.