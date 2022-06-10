МОЯ СТРАНА

6 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Волков
    Памперсы то успели одеть??! Да, и финны тоже глупость разводят, причем стаями!!Daily Mail: одна ...
  • Fuckyouall
    Дешёвый фраер и эпигон, он с Алкой ночью жрёт самогон!... 😎🤘ГАЛКИН ВЫСМЕЯЛ СК...
  • Геннадий Хрипунов
    Гадкин ху,,ос пиндоских членов и педерастов европыГАЛКИН ВЫСМЕЯЛ СК...

Adidas не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России

Adidas не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России

pexels.com https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas не намерен возобновлять свою деятельность на российском рынке в ближайшее время.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх