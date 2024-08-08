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Армия РФ терзает резервы ВСУ в Курской области

Армия РФ терзает резервы ВСУ в Курской области

Подразделения ВСУ не оставляют попыток продвинуться на российскую территорию в Курской области. Для этой цели украинское военное командование снимает свои подразделения с направлений фронта и старается перебросить их в Сумскую область с дальнейшим направлением на Суджу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А &quot;резервы ВСУ&quot; терзают местное население Курской области.
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8 час.
Л
Людмила
Бить , бить и бить.
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8 час.

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