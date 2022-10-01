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“Без Херсона падет Крым”: Кедми заявил, что Киев планировал обстреливать полуостров из Херсонской области

“Без Херсона падет Крым”: Кедми заявил, что Киев планировал обстреливать полуостров из Херсонской области

Елена Осеева Россия освободила Херсонскую область в ходе спецоперации и сорвала военные планы Украины в отношении Крыма.

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