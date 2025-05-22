Царьград Коллаж Царьграда В Азербайджане решили продолжить необъявленную войну против русских СМИ.
Алиев наносит ответный удар: Диаспоры запрещают говорить правду. Из Баку грозят "серьёзным человеком"
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
К чему эти разоблачительные статьи, если власть не предпринимает решительных действий? Закрыть эти рынки, конфисковать все у этих азеров и пинками их к ильХАМке.
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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2 час.
angel angel
Продажные твари! Если что случиться - сразу прибегут жопу лизать как Казахстан... Все они такие азиатские твари!
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32 мин.
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