В США разработали первую вакцину против птичьего гриппа для крупного рогатого скота

Поскольку птичий грипп распространяется среди домашней птицы и крупного рогатого скота в Соединенных Штатах, группа ученых предприняла многообещающий шаг по сдерживанию вспышки, прежде чем она перерастет в пандемию среди людей.
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