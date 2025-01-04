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Царьград

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СК: в Калужской области мигранты с пистолетом преследовали школьниц

СК: в Калужской области мигранты с пистолетом преследовали школьниц

Глава Следкома взял вопиющий инцидент на личный контрольВ Калужской области были задержаны трое иностранцев, которые преследовали несовершеннолетних девочек с пистолетом.

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