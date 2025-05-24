Российская ПВО сбила пять украинских дронов над Тверской областью

Утром 24 мая, дежурные силы российской противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Тверской областью, сообщает Министерство обороны России.
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