Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Всё лето я батрачила на даче в одиночестве, а родные приехали с пустыми ведрами только сливки снимать

Всё лето я батрачила на даче в одиночестве, а родные приехали с пустыми ведрами только сливки снимать

На маленьком диванчике, накрытом ковровой дорожкой, где обычно спит наша кошка, сидели моя младшая сестра София и сын Александр.

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