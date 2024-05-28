Медведев анонсировал меры для повышения статуса РАН и ее возможностей

Без участия Российской академии наук страна не смогла бы пройти сложнейший период истории. Важно повышать статус и расширять возможности для науки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на общем собрании Российской академии наук.
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