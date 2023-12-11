Китайский производитель NEV Xpeng прогнозирует рекордные поставки в 4-ом квартале

Чистые убытки китайского автопроизводителя увеличились до 537 миллионов долларов США за квартал. «Новый внедорожник Xpeng G6 убедил потребителей в своем качестве и производительности», – сказал Tian Maowei из Yiyou Auto Service в Шанхае.
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